شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ يجتمع بصالح جمعة وحسين السيد لحسم عروض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، جلسة اليوم مع الثنائى حسين السيد وصالح جمعة لاعبا الفريق الأحمر من أجل حسم موقفهما النهائى سواء بالإستمرار مع الفريق أو إعارتهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلى لحسم ملف المعارين خلال الساعات المقبلة بعدما تلقى صالح جمعة وحسين السيد أكثر من عرض من أندية داخلية وخارجية للرحيل عن المارد الأحمر.

كما اقترب جيرالدو من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادجى لتدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

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كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تحدث عن اختلاف أداء الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مسابقة الدوري عنه فى دورى أبطل إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ فى تصريحات صحفية: " نسير بشكل جيد فى دورى أبطال افريقيا باستثناء المباراة الأخيرة أمام بلاتينيوم فى زيمبابوى، وهناك حالة معينة تتعرض لها كل الفرق تستمر من 10 أو 15 يومًا وممكن تكون ليس في مباراة واحدة، وبعد ذلك المستوى يكون في تزايد، وهذا يحدث مع ليفربول ومانشستر سيتى بالدورى الانجليزى".

وتابع مدير الكرة: "ليفربول مثلا في المباراتين أو الثلاثة الأخيرة ليس هو نفس الأداء الذي يقدمه ولكنه يحقق المكسب والأمور ستكون أفضل".