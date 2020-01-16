شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: تطبيق الـvar فى جميع المباريات.. ونتحمل التكلفة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة ، عدم صحة ما تردد خلال الساعات الماضية حول إمكانية تطبيق تقنية الـvar، فى بعض مباريات الدورى فقط بداعى التكلفة الكبيرة للتقنية والتى تصل إلى 4 آلاف دولار فى المباراة الواحدة.

وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدوري منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

وشدد مسئولو الجبلاية أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات.

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

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