شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان صبحى يلعب مع ابنه زين.. والجمهور: "وقفه على الكورة بقى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لحظات أبوية رائعة يستمع فيها رمضان صبحى، لاعب النادى الاهلى، مع أبنه زين، حيث نشر فيديو يلعب فيه مع أبنه زين، عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلاً :"قضاء بعض الوقت مع أبنى" وتفاعل عدد من جمهور الفنان رمضان صحبى، حيث علق أحمد السيد :" ربنا يخليهولك وتفرح بيه، وكتب آخر:" يا روحي ربنا يبارك فيه يا رب"، وأضاف آخر :" وقفه ع الكورة بقى".

ويبدأ رمضان صبحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تنفيذ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى؛ للتعافى من الإصابة فى العضلة الخلفية، وذلك تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفنى، وقام اللاعب مؤخرًا بأداء تدريبات تأهيلية فى الجيم، وبعدها تدريبات الجرى الخفيف فى الملعب، على أن تشهد الساعات المقبلة بداية مرحلة جديدة فى برنامجه التأهيلى من خلال رفع معدلات الوحدات البدنية بشكل تدريجى؛ تمهيدا لعودته للمشاركة فى المران الجماعى.

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رمضان صبحى

وأجرى اللاعب أشعة أثبتت التئام المزق بنسبة 80%، حيث يحتاج اللاعب لفترة زمنية تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع (21 يوما) على أقصى تقدير للعودة بشكل تدريجى للتدريبات الجماعية؛ تمهيدًا لوضعه بعدها تحت تصرف الجهاز الفنى لإشراكه فى المباريات بشكل تدريجى من خلال الدفع به فى جزء من المباريات بشكل تصاعدى لحين استعادة قوته البدنية كاملة.

من جانب آخر ، واصل فريق النادي الأهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلى.

وسجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.