شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يغيب عن حرس الحدود أمام الإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاكد غياب عمرو الحلوانى صانع العاب فريق حرس الحدود عن الفريق فى المباراة القادمة أمام الانتاج الحربى فى بطولة الدورى المصرى عقب الاصابة التى تعرض فى الاحماء قبل لقاء سموحة فى الجولة الماضية .

وكشف طبيب فريق حري الحدود أن عمرو الحلوانى يعانى من كدمه فى وجه القدم تحتاج الى 6 أيام راحة .

ويستعد فريق حرس الحدود لمواجهة الانتاج الحربى ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى المصرى والتى يستضيفها ملعب السلام يوم السبت القادم .

وكان منح طارق العشرى راحة للاعبين لمدة 24 ساعة عقب التعادل مع سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدورى الممتاز والتى أقيمت على ملعب المكس بالاسكندرية .

وتعادل فريق حرس الحدود مع نظيرة كوكاكولا بنتيجة هدفين لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهم أمس ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى .

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نجح مسئولى نادى حرس الحدود بقيادة طارق العشرى فى التعاقد مع التونسى أيوب صاحب الـ23 عام لمدة 6 أشهر على سبيل الاعارة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ويوجد بند حق الشراء.

ومن المقرر قيد اللاعب بقائمة الفريق بالاتحاد المصرى لكرة القدم لاستخراج الكارنية الخاص بالمباريات فور وصول البطاقة الدولية .

ويشغل التونسى أيوب مركز لاعب خط الوسط وذلك ضمن خطة طارق العشرى لدعم الفريق حيث يرغب فى التعاقد مع مهاجم و مدافع خلال المرحلة المقبلة .

ويحل حرس الحدود المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 18 نقطة .