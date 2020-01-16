شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انعقاد الاجتماع الفنى لمباراة منتخب الكرة النسائية مع المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم الخميس الإجتماع الفنى الخاص بتفاصيل مباراة منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، مع نظيره المغربى المقرر إقامتها فى الثانية والنصف ظهر غد الجمعة باستاد بتروسبورت فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم للسيدات.. ويشهد الاجتماع الفنى حضور مندوب الاتحاد الافريقي والدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية ومندوب المنتخب المغربي .

من ناحية أخري، أرسل اتحاد الكرة المغربي فاكسا رسميا للاتحاد المصري بتحديد يوم الأحد 2 فبراير موعدا لمباراة العودة في المغرب بين منتخب مصر للكرة النسائية ونظيره المغربي بالعاصمة كازابلانكا .

ويخوض منتخبنا الوطني بقيادة حسين عبد اللطيف مرانه الأخير اليوم علي استاد بتروسبورت استعدادا لمواجهة منتخب المغرب في حضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد ويشارك في المران جميع اللاعبات بعد عودة هنا وجيه ودنا نده للتدريبات الجماعية بعد الانتهاء من التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور أحمد بسيوني طبيب الفريق بعد التعافي من الإصابة بالتواء في الكاحل.

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وظهرت علامات التركيز الشديد والجدية علي اللاعبات خلال الأيام الأخيرة وركز الجهاز الفني بقيادة حسين عبد اللطيف المدير الفني ومصطفي منير المدرب العام وفايزة حيدر المدرب المساعد وباسم خيرت مدرب الحراس علي النواحي الفنية وطريقة اللعب والتكتيك الذي يخوض به منتخبنا المباراة .

وعن أزمة مشاركة نادية رمضان وليلي زاهر ضمن صفوف المنتخب الوطني أمام المغرب، أكدت الدكتورة سحر عبد الحق أنها قامت بعمل جميع المحاولات لحل الأزمة إلا أن الاتحاد الدولي أصر علي عدم مشاركة اللاعبات مواليد 2006 وقام حسين عبد اللطيف بإبلاغ اللاعبتين نادية وليلي وظهرت علامات التأثر الشديد ووصلت لحد البكاء حيث يرغبن في المشاركة مع المنتخب في مباراة المغرب بعد فترة من الاستعداد والتركيز من أجل تحقيق حلم تمثيل منتخب مصر بشكل رسمي في تصفيات كاس العالم.