شكرا لقرائتكم خبر عن "الولا ولا أهو".. أمح الدولى يحتفل بتألق كهربا فى مباراة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيما يملكه من خفة دم كبيرة جعله شخصية محبوبة وسط نجوم الرياضة، نشر أمح الدولى، مشجع النادى الأهلى الشهير "فيديو" للاعب محمود كهربا من حفل زفاف اللاعب أحمد الشيخ، قائلاً: "الولا ولا أهو محمود كهرباء أهو الولا ولا أهوه أحمد الشيخ أهه"، حيث تألق أمس وسجل هدفين وصنع هدفا ضمن 5 أهداف فاز بها المارد الأحمر على نظيره طنطا، خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى.

وهنأ أمح الدولى، النجم الدولى محمود كهربا فى منشور أخر، قائلاً: "كهرباء مبروك يا خويا وحبيبى وصفقتى".

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وكان قد شارك كل من هاشتاج "كهربا" و"الفولت العالى" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وقال أمير: "شوفتوا كهربا عمل إيه يا ولاد عمل ايه يعنى بيقولك ده صفقة فاشلة أم نازل جيب هدفين وعمل اسيست الفولت العالى"، وكتبت آخر: "كهربا الفولت العالى.. أوعى الأهلى يا عم الحاج.. محتاجين نظبط بس فى أفريقيا إن شاء الله"، أضاف هيثم الوكيل: "أخيرا الفولت العالى نور أوى وبزيادة مبروك كهرباء ومزيد من الأهداف يارب".

وواصل فريق النادي الأهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلى.

سجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.