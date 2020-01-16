ملف الأربعاء: شرط الزمالك لخوض السوبر الأفريقي.. و"بروفة الأهلي" للنجم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
أحمد مرتضى: نتمنى خوض السوبر الأفريقي ولكن ليس في قطر
أمير مرتضى: نسعى لعمل توازن بين مباريات الدوري وأفريقيا
أول تصريح من كارتيرون بعد عودة شيكابالا للمشاركة
مدرب طنطا: لا أجد تفسيرًا لاستقبالنا 4 أهداف خلال 15 دقيقة
سيد عبد الحفيظ: كنت قلقًا قبل مباراة طنطا.. والمقاولون "بروفة" للنجم
فايلر يوضح.. لماذا يختلف أداء الأهلي محليا وإفريقيا؟
مدرب الأهلي يتحدث عن.. سبب تراجع مستوى فريقه أمام بلاتنيوم.. وإيجابيات الفوز أمام طنطا
مصدر لمصراوي: تأكد غياب طارق حامد والسعيد عن الزمالك أمام المصري
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حجم إصابة عبد الله جمعة
ماذا قال اكتشاف مورينيو عن مواجهة صلاح وماني؟
فضل: موعد السوبر "مميز".. ولهذا السبب اختارنا ملعب محمد بن زايد
أول تعليق رسمي من الأهلي بشأن صفقته الثانية
الأهلي يكشف تطورات موقف مصابيه
تحسبًا للصفقة الثانية.. الأهلي يوضح مصير أزارو وجيرالدو من الرحيل
عن حسم الأهلي للدوري.. حازم إمام: كل شيء وارد.. وننتظر كارتيرون
"لاعب مفاجأة ومهاجم الأهلي".. سموحة يكشف عن صفقاته الشتوية
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