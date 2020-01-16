محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:
أتم السنغالي أليو بادجي اتفاقه مع النادي الأهلي، وذلك قبل ساعات من وصوله إلى القاهرة للإعلان رسمياً عن الصفقة.
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس أن اللاعب السنغالي أنهى كل تفاصيل المفاوضات مع النادي الأحمر لتتم الصفقة بنسبة 100%.
وأكد المصدر أن اللاعب السنغالي سيصل القاهرة اليوم الخميس، على أن يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي الجمعة.
ويسعى النادي الأهلي لتدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في يناير الجاري، وبعد عدة خيارات استقرت الإدارة الحمراء على أليو بادجي.
ويلعب أليو بادجي في صفوف نادي رابيد فيينا النمساوي، لكنه يعود من جديد إلى القارة السمراء من أجل تحدي جديد مع بطل إفريقيا التاريخي.
كانت هذه تفاصيل خبر "الصفقة تمت".. مصدر يوضح لمصراوي موعد وصول بادجي للانضمام للأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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