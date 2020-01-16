أحمد مرتضى: نتمنى خوض السوبر الأفريقي ولكن ليس في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قال أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن سلامة بعثة الفريق هي الأهم فيما يتعلق بمباراة السوبر الأفريقي.
وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق عن استضافة قطر لمباراة كأس السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي يوم 14 من شهر فبراير.
وقال أحمد مرتضى في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" "قرار مجلس إدارة الزمالك واضح، نرفض خوض السوبر الأفريقي في قطر، الأسباب تم توضيحها بشكل موضوعي".
واختتم "بكل تأكيد نتمنى خوض مباراة السوبر الأفريقي وملاقاة فريق كبير مثل الترجي، لكن في النهاية سلامة بعثة الزمالك أهم بكثير".
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور رفض خوض السوبر الأفريقي في قطر، وصرح رئيس الزمالك بأن الأمر على طاولة مسؤولي الدولة.
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