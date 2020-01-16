موعد مباراة الهلال السعودي والاتفاق اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين

يستضيف فريق الهلال السعودي نظيره الاتفاق، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الدور الربع نهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والاتفاق بكأس خادم الحرمين الشريفين:-

تنطلق مباراة الهلال السعودي و الاتفاقن مساء اليوم الخميس، في تمام الخامسة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وخمس دقائق بتوقيت أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق:-

ويمكنكم متابعة مباراة الهلال السعودي

والاتفاق مساء اليوم الخميس عبر شاشة قناةبصوت المعلق الرياضي عبدالله الحربيKSA Sports 1 HD

والجدير بالذكر أن الهلال يتصدر قائمة ترتيب الدوري السعودي حتي الأن برصيد 30 نقطة خلال 13 مباراة لعبها في البطولة ، بينما يحتل فريق الاتفاق المركز العاشر برصيد 17 نقطة خلال 14عشر لقاء بالدوري .