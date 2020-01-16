ديبالا يقود يوفنتوس لإكتساح أودينيزي برباعية نظيفة

حقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على ضيفه أودينيزي، بنتيجة (4-0)، في دور الـ16 من كأس إيطاليا، ليتأهل اليوفي للدور ربع النهائي، وذلك في مباراة من جانب واحد.



أحرز جونزالو هيجواين هدف التقدم للسيدة العجوز بالدقيقة 16، باولو ديبالا (هدفين) بالدقيقتين 26 و58، واختتم دوجلاس كوستا أهداف البيانكونيري 61.



ومن المقرر أن يواجه يوفنتوس الفائز من مباراة بارما وروما، والتي ستقام غدًا الخميس، في الدور المقبل.



أولى المحاولات في المباراة جاءت بالدقيقة 5 بعد استحواذ على الكرة من يوفنتوس في الدقائق الأولى من المباراة وتراجع لاعبي أودينيزي، حيث حصل هيجواين على الكرة على حدود المنطقة وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى انتهت بأحضان الحارس.



وفي الدقيقة 16، تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق هيجواين، بعد تبادل التمريرات بينه وبين ديبالا انتهت بتمريرة سحرية من الأخير انفرد على إثرها جونزالو ليضع الكرة بالشباك.



وسدد بيرنارديسكي تصويبة قوية من ركلة حرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن لنيكولاس، حارس أودينيزي.



وتحصل بيرنارديسكي على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل حارس أودينيزي، نجح باولو ديبالا في تحويلها إلى هدفٍ ثانٍ ليوفنتوس بالدقيقة 26.



واقترب يوفنتوس من إدراك الهدف الثالث، بعدما سدد بنتانكور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، أبعدها حارس أودينيزي لترتطم بالقائم وتبعد عن المرمى ويضيع على يوفنتوس فرصة مضاعفة النتيجة بهدف ثالث.



ولم يظهر الضيوف أي رد فعل طوال أحداث الشوط الأول، وسط تراجع غير مبرر حيث فشل أودينيزي في صناعة هجمة واحدة طوال 45 دقيقة، وسط سيطرة مطلقة ليوفنتوس على مجريات اللعب.



وبالدقيقة 54 ضاعف اليوفي النتيجة عن طريق هيجواين، بعدما تابع تسديدة دي ليخت، قبل أن يعود الحكم لتقنية الفيديو التي أثبتت وجود حالة تسلل على دي ليخت في بداية اللعبة.



وتمكن ديبالا من تسجيل هدف رائع بالدقيقة 58، بعدما حصل على تمريرة من هيجواين، ليسدد ديبالا الكرة من الناحية اليمنى بطريقة رائعة في زاوية صعبة على الحارس لترتطم بالعارضة وتسكن الشباك.



وحصل يوفنتوس على ركلة جزاء ثانية بعد لمسة يد على مدافع أودينيزي، نجح دوجلاس كوستا في تحويلها إلى هدف رابع بالدقيقة 61.



وكاد هيجواين أن يسجل ثاني أهدافه الشخصية بعدما سنحت الفرصة أمامه بالدقيقة 73، عندما استلم الكرة داخل المنطقة وسدد تصويبة قوية أبعدها الحارس عن مرماه.



واستغل روجاني مدافع اليوفي، ركلة حرة نفذها بيرنارديسكي بكرة عرضية ارتقى لها روجاني وسدد الكرة برأسية ارتطمت بالقائم.



وفي الدقيقة 88، جاءت أولى محاولات أودينيزي الجدية على مرمى يوفنتوس، بعدما سدد باراك كرة قوية أبعدها بوفون إلى ركنية.



المصدر: موقع كورة