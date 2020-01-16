رياضة | خمسة مكاسب جققها كارتيرون بعد فوز الزمالك ضد الجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمسة مكاسب جققها كارتيرون بعد فوز الزمالك ضد الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365







حقق نادي الزمالك اليوم الأربعاء فوزاً مؤزراً على مضيفه الجونة بهدفين دون رد، في إطار مباريات الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي شهدها ملعب الجونة بمدينة الغردقة.

ويدين الزمالك بالفضل لنجميه محمود عبدالرازق شيكابالا والمغربي محمد أوناجم في تحقيق الفوز، بعد أن سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين 15 و55 على التوالي من عمر اللقاء.

وحمل هذا الفوز عدة نقاط مضيئة للفارس الأبيض ومدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، يسلط لكم "الخليج 365 الرياضي" الضوء على بعضاً منها في سياق التقرير التالي.

الزحف نحو المقدمة رفع الفرس الأبيض رصيده للنقطة 24 من 12 مباراة عقب فوز الزمالك ضد الجونة، وحافظ الفريق على المركز الثالث بفارق خمس نقاط خلف المقاولون العرب، والذي سيواجه المتصدر الأهلي الجولة القادمة، وبذلك يعود الزمالك لواجهة المنافسة في الدوري المصري.

ثقة كارتيرون بفوز الزمالك ضد الجونة، واصل كارتيرون مشواره الجيد مع الفريق حتى الآن على المستويين المحلي والأفريقي، بتجنب الهزيمة في آخر سبع لقاءات، ومحققاً الإنتصار الرابع على التوالي، وبالتأكيد بدأ الفرنسي يثبت أقدامه بشكل جيد في قيادة الزمالك. Advertisements

تألق أبو جبل يواصل حارس المرمى محمد أبو جبل حراسته لعريق الزمالك للمباراة السابعة على التوالي في جميع البطولات وبآداء متميز، حيث دخل مرماه 3 أهداف فقط، وحقق نظافة شباك "كلين شيت" في 5 مباريات حتى الآن.



وبالطبع سيظل أبو جبل الحارس الأساسي للزمالك في قادم الإستحقاقات، في ظل إبتعاد محمد عواد عن الصورة بشكل كبير منذ مباراة ظلائع الجيش في الدوري.

إستمرار نجاح سياسة المداورة على غرار لقاء طنطا الماضي في الدوري، أجرى كارتيرون بعض التغييرات في تشكيلة الزمالك اليوم، لعل أبرزها إراحة النجوم مصطفى محمد وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو لإراحتهما للمباريات القادمة، وحقق الفوز مجدداً، كما اطمأن الفرنسي على آداء بعض البدلاء مثل عمر السعيد وشيكابالا ومصطفى فتحي ومحمد حسن.