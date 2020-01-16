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رياضة | ميسي يتحدث عن قوة ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يتحدث عن قوة بعد رحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخميس 16/يناير/2020 - 02:14 ص

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ميسي_و_رونالدو

ميسي_و_رونالدو

أحمد عصام

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تحدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق عن قوة فريق ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "اعتقد أن ريال مدريد أقل قوة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وهو لاعب كبير للغاية وتنافست معه في السنوات الأخيرة بشكل مميز".

وأكد : "ريال مدريد نادي كبير للغاية ولكنه تأثر قليلا بعد رحيل رونالدو في الموسم الماضي، وعاد بشكل قوي هذا الموسم مع اللاعبين المميزين الذي يمتلكهم الفريق".

يذكر أن كريستيانو رونالدو قد رحل عن صفوف ريال مدريد في صيف موسم 2018 ذاهبا إلى فريق يوفنتوس الإيطالي بعد انتهاء عقده مع الفريق الأبيض.

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