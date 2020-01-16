رياضة | ميسي يتحدث عن قوة ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو



تحدث اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة عن قوة فريق ريال مدريد بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ميسي في تصريحات صحفية : "اعتقد أن ريال مدريد أقل قوة بعد رحيل كريستيانو رونالدو، وهو لاعب كبير للغاية وتنافست معه في السنوات الأخيرة بشكل مميز".

وأكد : "ريال مدريد نادي كبير للغاية ولكنه تأثر قليلا بعد رحيل رونالدو في الموسم الماضي، وعاد بشكل قوي هذا الموسم مع اللاعبين المميزين الذي يمتلكهم الفريق".