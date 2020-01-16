رياضة | الهلال السوداني يعلن الموعد النهائي مواجهة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السوداني يعلن الموعد النهائي مواجهة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسن علي الأمين العام لنادي الهلال السوداني عن إقامة مباراة ودية مع الأهلي المصري في الأول من شهر فبراير المقبل في السودان.

وقال حسن علي في تصريحات هاتفية لفضائية إم بي سي مصر : " التحكيم تسبب في خسارتنا من النجم الساحلي وجمهورنا يشجع الأهلي".



وأضاف :"سنواجه الأهلي على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم في الأول من فبراير المقبل".



واختتم حسن علي تصريحاته قائلاً :"فرصنا في التأهل للدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا مازالت قائمة ونسطيع منافسة كلا من الأهلي والنجم الساحلي".