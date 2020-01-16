رياضة | "الفولت العالي ولعها".. أرقام مثيرة من تألق "كهربا" مع الأهلي أمام طنطا

لم يتوقف تألق نجم الأهلي في مباراة طنطا عند هذا الحد بل وقع على خامس أهداف فريقه في المباراة، حيث تلقي تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء ليضعها بسهولة في شياك علي فرج حارس مرمي المنافس، ليقود فريقه لفوز كاسح بخماسية نظيفة و3 نقاط ثمينة تعزز صدارته لترتيب الدوري.

عودة للتهديف في الدوري بعد غياب 247 يومًا:

وعاد محمود عبد المنعم لاعب الأهلي للتهديف في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب 247 يومًا، يحث كان آخر أهداف اللاعب في المسابقة المحلية بقميص الزمالك في شباك الداخلية في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز يوم 12 مايو الماضي.

31 هدف مع 3 أندية مختلفة بالدوري: كما رفع اللاعب رصيد أهدافه في الدوري الممتاز بشكل عام إلي 31 هدفًا بعد ثنائية طنطا اليوم، حيث سجل مع الزمالك 22 هدفًا، ومع انبي 7 أهداف، ومع الأهلي هدفين، كما صنع اللاعب هدفه رقم 19 بالمسابقة المحلية الذي سجله زميله مروان محسن في شباك "أبناء السيد البدوي"، وسبق وصنع 16 هدفا مع الفارس الأبيض وهدفين مع الفريق البترولي.

4 ثنائيات لـ"كهربا" في الدوري الممتاز: ثنائية محمود كهربا في شباك طنطا هي الثنائية رقم 4 للاعب في بطولة الدوري الممتاز، حيث سبق وسجل مع الزمالك في شباك المقاصة والداخلية والانتاج الحربي.