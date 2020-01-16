رياضة | بعد ضم نجم بنفيكا.. توتنهام يقترب من حسم صفقتين في انتقالات الشتاء

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ضم نجم بنفيكا.. توتنهام يقترب من حسم صفقتين في انتقالات الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 16/يناير/2020 - 01:14 ص
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لاعبي_توتنهام
علي ماهر حلمي
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نجح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ضم جيدسون من صفوف نادي بنفيكا البرتغالي حيث وقع اللاعب على عقد مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي لمدة 18 شهر قـادِمة علي سبيل الأعارة مع خيـار أفضلية الشِراء مِن نادي بنفيكا البرتغالي واختار اللاعب رقم 30 مع النادي اللندني.
تعرف علي صفقتين توتنهام هوتسبير الآخرين في انتقالات الشتاء:
ذكرت العديد من التقارير الإنجليزية أن إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي قد قـامت بحسم صفقة زي لويس بشكل كـامل و من المفترض ان يكون اللاعب في لندن الآن لكن اللاعب لا يملك جوازًا اوروبيًا و جوازه يعود الى بلد صغير وهو الرأس الأخضر و يواجه صعوبة في دخول إنجلترا و من الممكن ان تُلغى الصفقة بسبب ذلك بالإضافة إلي أن النادي اللندني توتنهام هوتسبير يتطلع لهزيمة نادي برشلونة الاسباني بالتوقيع مع الظهير الأيمن جواو كانسيلو من صفوف نادي مانسشتر سيتي وان المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير حريص جدا على تعزيز دفاعه ويتطلع إلى اتخاذ خطوة جريئة لأخذ المدافع من مانشستر سيتي الإنجليزي بينما النجم الدولي الأرجنتيني ديبالا كان قريبًا جدًا من الإنتقال الى صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الانتقالات الصيفية لدرجة انه قـام بتصوير مُقابلة لتوديع جماهير يوفنتوس لكن فشلت في اللحظات الأخيرة.
وعلى جانب آخر جاءت تصريحات جيدسون فيـرنانديز المنتقل حديثا لصفوف نادي توتنهام كالتالي:"مِن الشرف لي ان أُمثِل هذا النـادي الكبير ، أكبر نادِ في لـندن و أحد اعظم اندية إنجلترا سأُعطي 100% من مستواي في كل لحظة و حتى أخر قطرة لأن هذا النادي وثق في قدراتي كل اللاعبين الشباب يتمنون التدرب تحت قيادة المدرب الافضل بالتاريخ بالنسبة لي ، هذا سيجعلني اتطور و اكسب خبرة بشكل أسرع".
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