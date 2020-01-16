راشد بن حميد يكرم الطفل المثقف



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم بمكتبه الطفل سلطان سالم الذي يبلغ من العمر 11 عاماً، والذي ظهر مؤخراً في مداخلة في برنامج الخط الرياضي لقناة الشارقة الرياضية وضرب المثل الأعلى في التشجيع المثالي للأندية رغم انتمائه لناديي العين وعجمان إلا أنه يملك وجهة نظر إيجابية تجاه الأندية والمنتخب، ولديه ثقافة كروية محلية وعربية وعالمية.

وأعرب الشيخ راشد بن حميد النعيمي عن فخره بهذا الطفل الذي يُمثل نموذجاً يحتذى به لكل الجماهير، ويؤكد أن هناك من بين الجماهير من يتعامل مع الأندية والمنتخبات الوطنية بروح إيجابية بعيداً عن التعصب، كما يملك فكراً كروياً وتحدث بإيجابية عن كل الأندية، وهو ما دفعه لتكريمه من أجل أن يكون قدوة لكل الأجيال الحالية.