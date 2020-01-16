"فايلر": إفريقيا أصعب من الدوري.. وسعيد بخماسية طنطا

قال السويسري "رينيه فايلر"، تعليقا علي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن اختلاف مستوى الفريق بين بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وقال "فايلر" خلال المؤتمر الصحفي عقب مبارة الأهلي وطنطا : سبق وأن صرحت بأن دوري أبطال أفريقيا يضم أفضل نادي في كل دولة، وبالتالي المنافسة مختلفة، لا أقلل من مستوى الدوري، لكن الأمور في دوري الأبطال أصعب ومختلفة

وتابع : في أفريقيا يكون هناك سفر وأجواء مختلفة، بالطبع لا اتحدث عن مبررات، لكن الأمور في دوري الأبطال أصعب من الدوري

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وأشاد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باللاعب "محمود متولي" قائلا يمكنه اللعب في أكثر من مركز، وكرة القدم الحديثة تتطلب أن يؤدي اللاعب في أكثر من مركز

واكتسح الأهلي طنطا بخماسية نظيفة، فيما تعادل مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام بلاتنيوم بهدف لكل فريق.