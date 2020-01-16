شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتوجه إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر لاعبو الإسماعيلى إلى الإسكندرية اليوم الخميس وذلك فى إطار تحضيراته لمواجهة سموحة السبت المقبل بالأسبوع الــ14 بمسابقة الدورى المحلى. ويفضل جهاز الدراويش السفر للمدينة الساحلية قبل موعد المباراة بــ48 ساعة من أحل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق نظرا لبعد المسافة بين الإسماعيلية والاسكندرية. ويتطلع الفريق الأصفر تحت قيادة مدربه الجديد جوميز لاستمرار الانتصارات بعد الفوز على طلائع الجيش بالجولة الماضية. شهد مران الإسماعيلى أمس حضور مجموعة كبيرة من نجوم النادى القدامى بمختلف الأجيال ،وذلك من أجل مؤازرة ومساندة الفريق قبل مواجهة سموحة . Advertisements حضر المران كل من مصطفى درويش وأنوس وسمير مرعى وبشير عبد الصمد وعادل أبوجريشة ومحمود حسن وأبوطالب العيسوى وأشرف خضر وأحمد قناوى وأحمد عبده وعاطف عبد العزيز وحمام إبراهيم وسيد توفيق بجانب كل من المهندس سيد عبد النعيم رسلان ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بالنادى وأحمد بزان المدير التنفيذى. وحرص هؤلاء النجوم على حضور ومساندة اللاعبين فى اعقاب الاجتماع الذى عقد مع أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى للتأكيد على دعمهم للنادى ومجلس الإدارة فى ظل حجم الجهود المبذولة سعيا لعودة النادى لوضعه الطبيعى بين الأندية المنافسة على البطولات والألقاب.

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