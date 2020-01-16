شكرا لقرائتكم فيفا يخطر المصرى البورسعيدى بانتهاء عقوبة لاعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبذلك أصبح من حق اللاعب المشاركة في مباريات المصري المقبلة بالدوري والكونفيدرالية اعتبارًا من مباراة اليوم أمام فريق أسوان، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
يذكر آن مسئولو المصري، أنهوا ازمة شيخ موكورو مع نادي هلال الأييض السوداني ناديه السابق، بعدما تم دفع 30 ألف دولار.
وأعلن ايهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة عشر من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق أسوان والمقرر إقامتها في الخامسة مساء بعد غدٍ الخميس على ستاد الجيش بالسويس.
وتضم القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي :
في حراسة المرمى : أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته.
في خط الدفاع : أحمد شوشة ، محمود حمد ، إسلام أبو سليمة ، كريم العراقي ، عمر كمال ، سعيدو سيمبوريه ، بهاء مجدي.
في خط الوسط : عمرو موسى ، فريد شوقي ، أحمد عادل ميسي ، إسلام عطية ، حسن علي ، مفتاح طقطق ، أيمن ندا.
في خط الهجوم : أحمد ياسر ، أوستين أموتو ، شيخ موكورو
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