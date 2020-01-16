شكرا لقرائتكم محمد مجدى ينتظم فى المران الجماعى للإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويحل الدراويش ضيفا السبت المقبل على فريق سموحة السكندرى ، فى إطار منافسات الجولة الــ14 من عمر المسابقة.

وركز جوميز على عمل فقرة للتدرب حول كيفية تسلم الكرة بنجاح تحت ضغط قبل أن يطلب المدرب الفرنسى من اللاعبين الالتفاف مباشرة وتسديد الكرة بعد تسلمها.

وشهد المران فقرة خاصة للتدرب على العرضيات والتي تم ايقافها أكثر من مرة لضبط تحركات اللاعبين سواء المهاجمين أو المدافعين.

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وقررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة في وقت سابق تخفيف عقوبة إيقاف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلى إلى شهر بدلا من ثلاثة.

جاء ذلك ، بعد احتجاج النادى بشكل رسمى على تلك العقوبة فى ظل عدم ارتكاب مدرب حراس مرمى الإسماعيلى الفعل الذى يستحق على اثره ، عقوبة الإيقاف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة ثلاثة أشهر مع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكام مباراة فريقه أمام إنبي.

كما قام المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى بالاعتراض خلال جلسته مؤخرا مع عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة على تلك العقوبة ، مطالبا بإرساء مبدأ العدالة والشفافية بين جميع الأندية.