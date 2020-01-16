شكرا لقرائتكم الشامى يزين قائمة الإسماعيلى ضد سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القائمة شهدت تواجد محمد الشامى جناح ومهاجم الفريق بعد التأكد من جاهزيته للمباراة ، بجانب الظهور الأول للثلاثى كماتشو ومدحت فقوسة ومحمد الضرف. القائمة جاءت كاملة كالتالى … حراسة المرمى .. محمد فوزى – محمد مجدى. Advertisements خط الدفاع .. باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمد هاشم – محمود البدرى – أسامة إبراهيم – كماتشو. خط الوسط .. محمود دونجا – عماد حمدى – محمد بيومى – محمد مخلوف – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى – بيكيتى سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف. خط الهجوم .. بنسون شيلونجو – محمد الشامى – وجيه عبد الحكيم.

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