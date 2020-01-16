همام طارق يعود للتدريبات اليوم بعد راحة إسبوع

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وكشف مصدر مقرب من العراقي همام طارق صانع ألعاب الإسماعيلى عن رغبة اللاعب في الرحيل عن القلعة الصفراء سواء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير، وقال مصدر مقرب من همام طارق إن اللاعب أخطر إدارة الإسماعيلي برغبته في الرحيل لعدم شعوره بالراحة داخل قلعة الدراويش بالإضافة لامتلاك اللاعب عروض خليجية.
وكشف نفس المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " عن أن همام طارق توترت علاقته بالنادي الاسماعيلي بعد رفض الإدارة مشاركة اللاعب مع منتخب العراق في بطولة خليجي 24 التي أقيمت بقطر بداعي أنها بطولة ودية والدراويش مرتبط بمباريات رسمية في نفس التوقيت.
ويضيف المصدر: "همام طارق رفض المشاركة في مباريات الإسماعيلي بداعي شعوره بالإجهاد وحاجته للراحة ووافق علي الجهاز الفني علي إراحته أسبوعًا ليحزم حقائبه ويتوجه لدبي لقضاء الإجازة هناك قبل أن يخطر الإدارة بعزمه الرحيل عن الدراويش"
بعيدا عما سبق خصص الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الفرنسى “ديديه جوميز” تدريبات على الكرات العرضية ضمن برنامج الاعداد للقاء سموحة يوم السبت المقبل فى إطار الأسبوع الــ14 من عمر الدورى المحلى ، ركز الجهاز الفنى على الرقابة الدفاعية وسبل استخلاص بدون اخطاء بجانب بناء الهجمات من الخلف للإمام بشكل سريع ، كما تطرق المران لتدريبات على اللعب فى المساحات الضيقة والتصرف بالكرة تحت الضغط قبل أن يختتم بتقسمية.
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