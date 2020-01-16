شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يضم الفرنسي أسوو والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر تعاقد نادي الفجيرة مع اللاعب الفرنسي أيمن أسوو «جناح أيسر» للعب في صفوف «الذئاب» وقيده في فئة المقيمين ليصبح ثاني تعاقداته خلال الميركاتو الشتوي، بعدما ضم مؤخراً المهاجم البرازيلي جيفرسون.

يذكر أن أسوو الذي يتحدر من أصول مغربية خريج أكاديمية موناكو الفرنسية لكرة القدم.

وأنهى الفجيرة مؤخراً خدمات الثنائي الليبيري وليام جيبور والإيفواري كواسي مارسيال اللذين لم يقدما الاضافة المرجوة، فيما يبحث لضم محترف ثان، ويعد الغاني أرنيست أسانتي لاعب الجزيرة السابق والحزم السعودي أقوى المرشحين للانضمام للفريق الفجراوي.

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