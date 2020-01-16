بطـولـة أبـوظبـي للجـولـف تنطلـق اليـوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

تنطلق، اليوم، النسخة 15 من بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» للجولف التي تستمر حتى الأحد المقبل، برعاية شركة الإمارات العالمية للألمونيوم على أرض نادي أبوظبي للجولف في أبوظبي بمشاركة نخبة المصنفين العالميين في اللعبة حول العالم. وتعد البطولة افتتاحية الجولة الأوروبية لسلسلة بطولات رولكس الثماني لعام 2020 والتي تعتبر من أبرز بطولات الجولة الأوروبية للجولف وتصل قيمة جوائزها إلى 8 ملايين دولار.

ويشارك في البطولة، الأبطال السابقون وهم: بروكس كوبكا المصنف الأول على العالم، وتومي فليتوود الفائز بالبطولة مرتين، وشاين لاوري حامل اللقب، إضافة إلى باتريك كانتلاي المصنف ضمن العشر الأوائل على العالم، وهاوتونج لي، وروب كاكو، وسيرجيو جارسيا.

وأكملت اللجنة المنظمة للبطولة الاستعدادات لاستضافة الحدث قبل بدء المنافسات، اليوم، وتم تجهيز الملعب الذي سيستضيف البطولة ليظهر في أبهى حلة لمواصلة نجاحات البطولة في الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن تشهد البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من مختلف دول العالم لمتابعة نجوم الجولف على أرض أبوظبي، عاصمة الرياضة العالمية.

من جانبه، أكد تومي فليتوود تطلعه للمشاركة في البطولة وتدشين المنافسات اليوم. وقال: «أبوظبي مدينة رائعة، عندما أذهب إلى بلدي لبضعة أشهر، ثم أعود إلى الإمارات، أجد كل شيء مبهراً، خاصة الفنادق والبنية التحتية». وأشار إلى أن هدفه في العام الجديد يتمثل في المشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وكأس رايدر.

وأوضح أن منافسه لاوري قدم أداءً جيداً في نسخة العام الماضي، واستحق التتويج باللقب.

من جهته كشف شاين لاوري عن نيته الدفاع عن لقبه خلال النسخة الجديدة.

وقال: «أنا متواجد حالياً في أبوظبي من أجل الدفاع عن لقبي والمحافظة عليه للعام الثاني على التوالي، وإنه أمر رائع أن ألعب مع أفضل اللاعبين في العالم أمثال فليتوود، وبروكس».

وتابع: «العام الماضي كان أحد أفضل المواسم بالنسبة إلي على الإطلاق، والفوز ببطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» ليس بالأمر السهل، نظراً للمنافسة القوية من جميع المشاركين».

وأكمل: «الموسم الحالي مزدحم بالمشاركات بالنسبة إلي، والطموح كبير، خاصة أنني لم يسبق لي المشاركة في الأولمبياد، وأحلم بالمشاركة في العام الحالي، حيث إن إيرلندا لم تحقق الكثير من الميداليات الذهبية، وحال النجاح في تحقيق ميدالية سيكون إنجازاً رائعاً لبلدي».