بطولة أبوظبي للجولف تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تنطلق اليوم في نادي أبوظبي للجولف ودورها الكبير في دعم خطط استدامة المنجزات الرياضية، التي تسلط الأضواء العالمية على العاصمة أبوظبي، بعد أن أصبحت محط أنظار وحديث العالم باستضافتها لنخبة الفعاليات الرياضية العالمية.

وقال سموه: أصبحت أبوظبي منصة رياضية عالمية ووجهة الأبطال والرياضيين النخبة ونجوم العالم وأصحاب الشأن في الحراك الرياضي الدولي، في ظل الخطط النموذجية التي اعتمدها مجلس أبوظبي الرياضي لدعم مسيرة التقدم والارتقاء بهذا القطاع الحيوي الذي يعد من أهم القطاعات الداعمة لتنمية الموارد الاقتصادية والسياحية والترويجية لأبوظبي، وانعكاسها الكبير في تعزيز الريادة العالمية لدولتنا الحبيبة ورسالتها السامية المنفتحة تجاه شعوب العالم بوئام ومحبة.

وأضاف: فخورون بالمكانة العالمية لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف التي تقام ضمن سلسلة رولكس للجولات الأوروبية الممتازة، ونجاحها الكبير في محيط بطولات الجولف العالمية الشهيرة، حيث استطاعت أبوظبي برؤيتها «عاصمة الرياضة العالمية» أن تكون الوجهة المفضلة لأهم الفعاليات الرياضية العالمية الشاملة لكافة الرياضات، وذلك عبر شراكتها الوثيقة مع الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.

ورحب سموه بالنجوم الأبطال والوفود المشاركين في النسخة ال 15 لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكافة الرعاة والجهات الداعمة للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المرموقة التي تليق بسمعة ومكانة الإمارات المتقدمة في العالم.