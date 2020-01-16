النصر يكسب خورفكان بهدف الصيادي في دوري الصالات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو



سطر النصر فوزاً مهماً على مستضيفه خورفكان بهدف جلال الصيادي ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري كرة قدم الصالات.

جاء هدف اللقاء الوحيد بقدم جلال الصيادي في الدقيقة الأولى من زمن اللقاء وظل «العميد» محافظاً على تقدمه طوال زمن المباراة، ولم يوفق لاعبو فريق خورفكان في الوصول إلى شباك محمد سالم حارس النصر.

وبهذه النتيجة يرفع عميد الصالات رصيده إلى 17 نقطة، ويتجمد رصيد خورفكان عند 14 نقطة.

أما المباراة الثانية فقد انتهت بتغلب الحمرية على ضيفه مليحة 5-4،وسجل اللاعب إبراهيم خالد هدف الترجيح لفريق الحمرية 5-4 بعد مجهود فردي خارق حيث انطلق من خط مرمى فريقه مندفعاً بقوة من الجهة اليمنى بنفس واحد ولم يتوقف إلا بعد أن سدد الكرة الصاروخية التي عانقت شباك حارس مرمى مليحة كأجمل هدف في الموسم حتى الآن مهدياً فريقه أول 3 نقاط في الدوري، رافعاً رصيده إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد مليحة عند 6 نقاط. ويعتبر الفوز لفريق الحمرية هو الأول بعد أ ن أنهى عنابي الصالات مشواره في الدور الأول بتعادل واحد مع مليحة، فيما عدا ذلك خسر جميع مبارياته.تبادل تسجيل أهداف الحمرية كل من أحمد بشر ومروان جاسم العائد إلى فريق الحمرية بعد مشواره السابق مع النصر وشباب الأهلي وبعودته إلى الحمرية استعاد اللاعب مروان جاسم جزءاً من نجوميته السابقة وشكل الثنائية المعهودة مع زميله خالد سعيد السقطري وراشد أحمد وحبيب غلوم، وسجل لمليحة جابرييل وأحمد سيف كبريت وكارلوس إدواردو هدفين.

شهد المباراة جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، وسالم عتيق مطر الكتبي عضو مجلس إدارة نادي مليحة وعضو اللجنة التنفيذية عبدالله الشحي.

وعقب نهاية المباراة تحدث جمعة الشامسي إلى لاعبي فريقه وأشاد بالمستوى الفني العالي الذي قدموه في المباراة ووجه لهم عبارات تحفيزية، وقال لهم «ننتظر منكم الأفضل في المباريات القادمة».