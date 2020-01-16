شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق يرغب بمغادرة الإسماعيلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي أبدى لاعب منتخب العراق ، همام طارق رغبته بمغادرة فريقه الحالي الإسماعيلي المصري بعد أن تلقى العديد من العروض من فرق عربية مختلفة. وتأتي رغبة همام طارق، بسبب شعوره بعدم الارتياح، حيث طلب همام طارق من إدارة النادي المصري فسخ عقده بالتراضي.

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