جودلفين تسعى للقب الخامس توالياً في كيب فيردي بكرنفال كأس دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

تتصارع 8 خيول من نجوم الساحة المحلية والعالمية للفوز ببطولة كيب فيردي في الشوط الرابع الذي يقام اليوم ضمن منافسات السباق الثالث بكرنفال كأس دبي العالمي السابع عشر، والذي يشتمل على 6 أشواط أربعة منها على المسار العشبي واثنين على المسار الرملي، وتشهد مشاركة 80 خيلاً، تتنافس على مجموعة جوائز تبلغ مليوناً وخمسة آلاف دولار.

تعد بطولة كيب فيردي، إحدى أعرق بطولات المهرات والأفراس، وهي تصنف من سباقات الفئة الثانية وتقام الليلة في نسختها السابعة عشرة على التوالي، والجدير بالذكر أن هذا اللقب لم يغادر خزائن جودلفين منذ 2016، وتحتشد 8 من المهرات والأفراس للتنافس على اللقب في الشوط الرابع الذي تبلغ مسافته 1600 متر على البساط العشبي، ويدفع المدرب الأكثر فوزاً في الكرنفال سعيد بن سرور والذي سيطر على ألقاب السباق من 2016 حتى 2018، بالفائزة في سباقين على مسافة الميل في بريطانيا «دبي بلو».

ويسعى شارلي أبلبي إلى الحفاظ على لقب كيب فيردي (ج2) للعام الثاني على التوالي، ويدفع بكل من «ماجيك ليلي» الفائزة في سباقها الأول قبل ثلاثة أعوام، ورفيقتها «بيوند ريزون» برصيد ثلاثة انتصارات على مسافات أقصر.

ويدفع جودلفين بخيول قوية في سباق زعبيل تيرف بالشوط الثالث على مسافة 2000 متر «عشبي»، وتتجه الأنظار مباشرة إلى بطل جبل حتا (ج1) «دريم كاسل» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور، ومعه رفيقه في الإسطبل «ديزرت فاير» في نسخته الثانية من الكرنفال وله فوز في النسخة الماضية على مسافة أقل، وبالرغم من فوزه في سباقه الأخير على ذات المسافة، فهو لم يركض على الرمل من قبل، ومن خيول جودلفين الأخرى «ارت دو فال» (أبلبي/‏برزلونا) ورفيقه «لوكسلي».

ويستهل الحفل بسباق تكافؤ على الرمل لمسافة 1200 متر «عشبي» بمشاركة 8 خيول قوية، يبرز منها المتخصص على هذه المسافة «رايفلسكوب» بإشراف سيمار، ويواجه الفائز في الحفل الأول «المنارة» بإشراف واتسون و«سمرقند» بإشراف أوميرا، ويدفع سعيد بن سرور بثنائي وعلى رأسه «يطوي» الذي يشارك للمرة الأولى عقب فوزه قبل خمسة أشهر، ورفيقته «مومينت أوف سايلنس» القادمة من فوز في ولفرهامبتون قبل شهرين. وفي الشوط الثاني يرفع 11 خيلاً راية التنافس لمسافة 1200 متر بتصنيف تكافؤ على الأرضية الرملية، ويشهد السباق منافسة قوية بين خيول محلية وعالمية، يبرز منها «ماي كاتش» بإشراف واتسون بعد فوزه الأخير على ذات المضمار والمسافة الشهر الماضي، كما يأمل التألق «ناين بيلو زيرو» بإشراف فوزي ناس، ويدفع شارلي أبلبي بالفائز على العشب في سباقين «ترايبال كويست».

ويجتذب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، 16 خيلاً، وعلى الرغم من أنه يحمل الوزن الأعلى يشكل «ذا جريت كوليكشن» بإشراف واتسون خطورة كبيرة وهو فائز على ذات المضمار والمسافة مرتين في الموسم الماضي، ويشارك «سوبيريور» بإشراف أحمد بن حرمش الذي بدأ مسيرته في ميدان بفوز على مسافة الميل ثم جرب حظوظه على مسافات أطول ولم ينجح فعاد إليها من جديد.

ويختتم الحفل بسباق تكافؤ لمسافة 1600 متر «عشبي» بمشاركة 16 من الخيول المحلية والدولية، ويضم الشوط منافسين أقوياء، أبرزهم جواد جولدفين «ميجور بارتنرشيب» بإشراف سعيد بن سرور الذي فاز في الأمسية الافتتاحية من الكرنفال على «زينهم» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف مصبح المهيري، كما أن رفيقه في الإسطبل «رويال مارين» فائز بالفئة الأولى في فرنسا وهو منافس لا يستهان به.

ويشارك «أبوف اند بيوند» بإشراف أحمد بن حرمش الذي بات واضحاً أنه يفضل مضمار ميدان على باقي المضامير وله نتائج طيبة عليه، فيما يعود «ميلشوت» بإشراف سالم بن غدير بسرعة بعد محاولة جيدة الأسبوع الماضي، والأمر ذاته ينطبق على «يا ليل» بإشراف علي راشد الرايحي.



80 خيلاً تهدف للفوز بالمليون



رصدت الشركات الراعية لأشواط السباق الستة، مبلغ مليوناً و5 آلاف دولار، كجوائز نقدية للخيول الفائزة بأشواط سباق اليوم، ويشهد حفل الليلة مشاركة 80 خيلاً تتطلع للجوائز المالية السخية المرصودة.

ويبلغ مجموع جوائز الشوط الأول 135 ألف دولار، ورُصد للشوط الثاني 135 ألف دولار، فيما يبلغ مجموع جوائز الشوط الثالث 175 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الرابع 250 ألف دولار، وتبلغ جوائز الشوط الخامس 135 ألف دولار، ورُصد الشوط السادس 175 ألف دولار.