منصور بن محمد: ثقتنا كبيرة بإدارة دبي البحري الجديدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الدعم المتواصل والاهتمام الكبير بمختلف فئات المجتمع وقطاع الرياضة في الإمارة الأمر الذي انعكس في النجاحات الكبيرة التي تحققت وتبوؤ دبي المكانة العالمية الأولى.

وأشاد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي وتوجيهات سموه المستمرة من أجل استمرار التفوق والمحافظة على المكانة والإنجازات التي حققتها إمارة دبي كعاصمة للرياضة في المنطقة والعالم.

وأشاد سمو رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بقرار سمو ولي عهد دبي بتشكيل مجلس إدارة جديد للنادي ليتولى مهام الإشراف والعمل ووضع السياسات التي من شأنها الاستمرار في طريق النجاحات والتميز التي رسمها النادي منذ تأسيسه عام 1988، وأعرب عن ثقته في رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي من أجل تحقيق التطلعات والمضي قدماً بمسيرة الرياضات البحرية بما يضمن رفعة وتطوير مختلف الألعاب والمنافسات ويدعم انطلاقة أبطالنا الذين وضعوا بصمة واضحة على الساحة العالمية من خلال الإنجازات والبطولات وأيضاً تحقيق التميز في مجال استضافة كبرى الفعاليات.

جدير بالذكر أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، وعضوية كل من: سيف جمعة السويدي نائباً للرئيس، وإبراهيم سلطان الحداد، وراشد ثاني العايل، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي.