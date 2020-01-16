بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو تبدأ اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بمشاركة أكثر من 60 دولة حول العالم، وتتجه أنظار كل لاعبي ولاعبات الإمارات المشاركين في الحدث وعددهم 361 لاعباً ولاعبة إلى الميدالية رقم 200 في إجمالي جولات النسخة الحالية 2019 - من البطولة التي بدأت في موسكو شهر يونيو الماضي، وحقق فيها أبطال الإمارات 40 ميدالية ملونة.

وتقام اليوم منافسات الحزام الأزرق الساعة الخامسة مساء، أما يوم الجمعة فتبدأ في العاشرة والنصف صباحاً، وسيتم تخصيصه للبالغين والأساتذة رجال وسيدات حزام أزرق، ومن الساعة الخامسة عصراً تقام منافسات «ملكة البساط» للمرة الثانية في مسيرة البطولة، والأولى في الوزن الثقيل، وذلك بعد نجاحها اللافت في المرة الأولى التي أقيمت بريو دي جانيرو، وتضم المنافسات 6 من أبرز وأقوى اللاعبات المصنفات في العالم بتلك الفئة بحيث يتم توزيعهن على مجموعتين.

وتقام النزالات بنظام الدوري في كل مجموعة، لتصعد منها الأولى والثانية في الترتيب بكل مجموعة لنصف النهائي وتلتقي أولى المجموعة الأولى مع ثانية المجموعة الثانية، وأولى المجموعة الثانية مع ثانية المجموعة الأولى، وتصعد الفائزتان إلى المباراة النهائية التي ستشهد الإعلان عن «ملكة البساط» في العالم بعد نزالات مثيرة تقام على بساط مجهز بأعلى المواصفات.. فيما سيتم تخصيص اليوم الثالث لمنافسات الأحزمة البنفسجي والبني والأسود من البالغين والأساتذة.

وأكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي أن بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو منتج إماراتي مميز، وصل إلى العالمية حالياً مع الوصول إلى النسخة الخامسة، وأنها يوماً بعد يوم تكسب أرضاً جديدة وشعبية أكبر حول العالم، مما دفع الكثير من مدن العالم للتواصل معنا والتقدم بطلبات رسمية لتنظيمها سواء في أوروبا أو آسيا أو أمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أنها أكبر وأهم البطولات حول العالم تقام بنظام الجولات، على ضوء مستوى التنظيم الاحترافي، وتواجدها بقوة في أهم مدن العالم من موسكو إلى طوكيو إلى لوس أنجلوس ثم إلى ريو دي جانيرو وأبوظبي ثم لندن.

وقال الهاشمي: لم تعد أبوظبي جراند سلام مجرد حدث رياضي لأنها أصبحت جسراً من جسور التواصل للإمارات مع دول العالم، وباتت تحظى باهتمام رسمي وشعبي كبيرين في مختلف المدن التي تقام بها، وأكبر دليل على ذلك حرص فخامة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على حضورها في النسخة الرابعة، وكذلك حرص يوريكو كويكي حاكمة طوكيو على حضورها مرتين.

وعن جوائز البطولة أوضح طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن جوائز أبوظبي جراند سلام تصل إلى 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى فضلاً عن 200 نقطة في التصنيف الدولي لصاحب المركز الأول، و160 لصاحب المركز الثاني، و120 لصاحب المركز الثالث، وكلها حوافز تدفع المتنافسين لبذل أقصى جهد من أجل الفوز، وفيما يخص جوائز منافسات ملكة البساط، فستتجاوز ال 40 ألف دولار أمريكي للمشاركات في النزالات.