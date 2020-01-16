شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يتعاقد مع كوندي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعاقد شباب الأهلي رسمياً مع الإسباني بيدرو كوندي مهاجم بني ياس، ليكسب لاعباً مهماً في رحلة المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم.
ويلعب شباب الأهلي مع النصر غداً في نهائي كأس الخليج العربي، ومن المتوقع أن يكون المهاجم الإسباني في تشكيلة «الفرسان» التي ستخوض المباراة.
وكان المهاجم الإسباني قد انضم إلى بني ياس الموسم الماضي، حيث لعب في صفوف الفريق السماوي 37 مباراة في دوري الخليج العربي، ونجح خلالها في تسجيل 25 هدفاً.
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