ختام رائع لبطولة لعبة كرة القدم الإلكترونية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج اللاعب سليمان حمد، بطلاً لبطولة (PES20 -لعبة كرة القدم الإلكترونية)، وحصل على الميدالية الذهبية ودرع البطولة، وحصل اللاعب جمال الجنيبي على المركز الثاني والميدالية الفضية، بينما حصل اللاعب أحمد الجنيبي، على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وأقيمت البطولة بتوجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع نادي «إكسايل» للرياضات الإلكترونية و«ڤي سلاش» وبدعم من شركة «زمزم للتوزيع»، وفي ختام البطولة توج المستشار سعيد علي الطاهر، الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، الفائزين.

وأعرب سلطان سالم بن ثعلوب الدرعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، عن بالغ سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة والتي شهدت مشاركة عدد كبير من محبي هذه اللعبة الشهيرة.

ومن جانبه، أعرب سعود بن ساحم المهيري، عضو مجلس الإدارة عن سعادته البالغة بنجاح البطولة والتي تسهم في اكتشاف المواهب الإماراتية وتبنيها وصولاً إلى مرحلة الاحتراف الرياضي، خاصة في ظل الاهتمام الدولي بمجال الرياضات الإلكترونية.

وبدوره، تقدم بابار إقبال، المدير الشريك بشركة «زمزم للتوزيع»، بخالص الشكر للشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، على الدعم اللامحدود للرياضات الإلكترونية، مضيفاً أن البطولة لم تكن لتنجح لولا دعم شركائنا، وكذلك المشاركة الكبيرة من محبي هذه اللعبة، مقدماً التهنئة للفائزين، وأضاف: «سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية ونطمح إلى المزيد من التعاون ورعاية المزيد من المسابقات في الفترة المقبلة».