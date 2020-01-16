شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه هونج كونج في الآسيوية اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض منتخب الإمارات لكرة اليد في الثانية عشرة من ظهر اليوم أولى مبارياته في البطولة الآسيوية التاسعة عشرة لكرة اليد التي تستضيفها الكويت ،وستكون ضربة البداية لأبيض اليد أمام منتخب هونج كونج.

وكان منتخب الإمارات استعد للبطولة بالمشاركة في بطولة بولندا الدولية ثم انتظم الأبيض في معسكر مغلق في إسبانيا وعاد إلى الدولة واختتم تحضيراته بمباراة ودية فاز فيها على منتخب أستراليا 33-17 .

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