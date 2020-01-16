فرح المري بطلة سباق الهواة للسيدات في «السلم للدراجات»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى



توجت فرح المري، بلقب سباق الهواة للسيدات الذي جرى لمسافة 50 كلم، وذلك ضمن بطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل.

وخصص السباق حصرياً للفتيات الإماراتيات الهواة غير المنتميات لأي نادٍ بمشاركة أكثر من 40 متسابقة، وجاءت رقية أحمد في المركز الثاني، ومريم علي العوضي في المركز الثالث.

وأعربت فرح المري بطلة السباق عن سعادتها بتحقيق الفوز في السباق الأول للسيدات، مؤكدة أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهتها خلال المنافسات، فإنها تمكنت من السيطرة على مجريات الأمور، رغم الآلام الكثيرة، كانت الرغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وأكدت أن دعم خالها عبدالله سويدان مدرب الدراجات كان له دور كبير في دعمها، حيث شجعها على المشاركة في اللعبة، وبدأ معها التدريب منذ 4 شهور استعداداً للمشاركة في بطولة السلم للدراجات الهوائية، وأكدت أن الأمتار الأخيرة من السباق شهدت صعوبات كبيرة، كادت تسقط فيها، لكنها تحاملت على نفسها من أجل العودة سريعاً.

وفيما يتعلق بتدريبها اليومي، قالت: «أتدرب يومياً ما لا يقل عن ساعة ونصف الساعة، وذلك عقب نهاية دوام العمل الخاص بي في الرابعة والنصف عصراً، لكن الإصرار على اللعب وممارسة الرياضة كان حافزاً كبيراً».

من جهتها أعربت الدراجة الإماراتية، رقية أحمد صاحبة المركز الثاني، عن تطلعها أن يشهد سباق السيدات لبطولة السلم في العام المقبل مشاركة المحترفات جنباً إلى جنب مع الهواة، وأضافت: «نهدف إلى اكتساب الخبرات من الاحتكاك مع هذه النوعية من اللاعبات المحترفات والمنتسبات للأندية، لا أتصور أن الفتيات المشاركات هدفهن الأساسي هو الفوز باللقب بقدر ما هو التنافس القوي واكتساب الاحتكاك».

وأكدت رقية أحمد أن إقبال الفتيات على المشاركة في النسخة الأولى من بطولة السلم يؤكد أن الثقافة برياضة الدراجات قد توسعت بصورة ملحوظة بفضل الدعم الذي تحظى به تلك اللعبة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والذي وجه بإنشاء مضامير متطورة ساهمت في جذب المئات من المقيمين والوافدين على ممارسة رياضة الدراجات.

من ناحية أخرى، تقام ظهر اليوم منافسات سباق النخبة للرجال الذي يمتد لمسافة 127 كلم، بمشاركة 100 دراج من مختلف الجنسيات من داخل الدولة، ومن دراجي دول مجلس التعاون الخليجي، يتقدمهم عدد من أبرز الأسماء اللامعة، ومنهم السباعي المتأهل ممن حققوا أفضل النتائج في سباق النخبة في الموسم الماضي، وهم: يوسف ميرزا، ماجد البلوشي، محمد المنصوري، محمد حسن المروي، جابر المنصوري، خالد معيوف، وأحمد يوسف المنصوري.

كما يشارك عدد من أبرز دراجي الأندية الإماراتية، وهم: طلال البلوشي، عبدالله الاستاد، محمد المطيوعي، عبدالرحمن البلوشي، سيف الكعبي، عبدالله جاسم، حارب محراب، حمد المهيري، راشد المنصوري، راشد سويدان، حمد الطواش، زايد العبيدلي، علي الحساني، نواف أحمد، وعبدالله المري، كما يشارك نخبة من الدراجين المقيمين، والهواة الإماراتيين.

وأشاد عمير بن جمعة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بمشاركة الفتيات الإماراتيات الهواة، وبالمستوى الذي قدمنه في هذه النسخة الأولى والتجريبية من سباق الدراجات للسيدات - الهواة، برغم قوة الرياح، وهو المستوى الذي يؤكد انتشار رياضة الدراجات الهوائية في أوساط المجتمع عموماً وفي فئة السيدات خصوصاً، حيث تنال هذه الفتيات تشجيع أفراد العائلة لممارسة الرياضة، كما تتوفر لهن فرصة التدريب وتطوير المستوى في المضامير ذات المستوى العالمي المنتشرة في مختلف مناطق دبي وفي مقدمتها منطقة السلم، ويأتي هذا السباق ليكون حافزاً إضافياً لهن لتطوير مستوياتهن واكتساب المزيد من الخبرات لمواصلة المشوار.