سيتين.. عاشق الشطرنج يبدأ ثورة التغيير باستدعاء الشباب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغى كيكي سيتين (61 عاماً) مدرب برشلونة الجديد يوم الإجازة المخطط له مسبقاً، واستدعى اللاعبين للتعرف إليهم كما استدعى شباب الأكاديمية إيناكي بينا، وأوراخو، وروكي بويج وكارليس بيريز، وأنسو فاتي.وتحمس مشجعو برشلونة لرؤية لاعب الوسط بويج (20عاماً) في تدريبات الفريق الأول، والذي كان آخر ظهور له آخر الموسم الماضي، وغرد أحدهم: «أخيراً ينقذ بويج لتحقيق حلمه كنجم للمستقبل».كشفت وسائل الإعلام تفاصيل جديدة عن المدرب الإسباني الذي سيقود أول مباراة للفريق أمام غرناطة، الأحد المقبل، وكتبت: «سيتين عاشق للعبة الشطرنج وسبق له أن قدم مباراة جيدة أمام أسطورة الشطرنج جاري كاسباروف، ولعبة «ديب بلو» على الكومبيوتر"، واعترف مرة وقال: «كثيراً ما أفضل لعب الشطرنج على مشاهدة مباراة كرة قدم، أحب الشطرنج لأنه يعزلني ولأنه لعبة لا يمكن أن تضمن الفوز فيها إطلاقاً، فهناك دوماً من يهزمك دائماً. يوجد كثير من العمق في الشطرنج كما يحصل في الكرة». ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري، وبلغ دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، فيما يستهل مشواره في مسابقة الكأس المحلية ضد ايبيزا، الأسبوع المقبل.وينتظر سيتين المدرب العاشق للهجوم 5 تحديات في برشلونة، هي حسب التالي:1- تمتين الدفاع: تلقى برشلونة حتى الآن 23 هدفاً في الدوري، أي نحو ضعف ما تلقاه وصيفه بفارق الأهداف ريال مدريد ، وأتلتيكو مدريد الثالث.ولم تتعلق مشكلته بالأخطاء الفردية بقدر ضعف إيقاعه في مواجهة الهجمات المرتدة، وقدنجحت الأندية بإيلام برشلونة في الهجمات المرتدة السريعة، وبدا لاعب الارتكاز سيرجيو بوسكيتس مكشوفاً في أحيان كثيرة أمام رباعي خط الدفاع.ومع بلوغ قلب الدفاع جيرار بيكيه الثالثة والثلاثين الشهر المقبل، وصراع الفرنسي صامويل أومتيتي لاستعادة لياقته، قد يحتاج الفريق الكاتالوني إلى التعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات المقبلة، وفي هذه الأثناء، يتعين على سيتين، البالغ 61 عاماً وغير المعروف بأساليبه الدفاعية، تمتين دفاعه.2- استخراج الأفضل من جريزمان: بعد انضمامه مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) من أتلتيكو مدريد الصيف الماضي، كانت التوقعات مرتفعة حيال قدوم المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان، لكن بطل العالم لم يظهر سوى لمحات من أفضل مستوياته مع فريقه الجديد، وبشكل خاص لأنه لم يحصل بعد على فرصة اللعب في مركزه المفضل. ولكي يزج به في تشكيلة تضم النجم الكبير الأرجنتيني ليونيل ميسي ، وصديقه الأوروجوياني لويس سواريز، اضطر فالفيردي لوضع بطل العالم على الجهة اليسرى، وفي الوقت الراهن لن يواجه سيتين هكذا مشكلة. ونظراً لغياب سواريز أربعة اشهر بسبب الإصابة في ركبته، قد يحقق جريزمان رغبته في اللعب في قلب الهجوم.

صدمة الماضي

3- طرد أشباح روما وانفيلد: لم يتعاف فريق فالفيردي من كابوس الخروج في آخر موسمين من دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي وليفربول، وقد خيّمت تلك المخاوف مجدداً هذا الموسم، على غرار الهشاشة الدفاعية في مواجهة المرتدات والضعف تحت الضغط، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني، تلقى برشلونة ثلاثة أهداف في سبع دقائق ضمن الشوط الثاني، ليخسر أمام ليفانتي، فيما كان الهدفان المتأخران لمصلحة أتلتيكو الأسبوع الماضي ضمن نصف نهائي الكأس السوبر في السعودية، بمثابة القشة التي أطاحت فالفيردي. هنا أيضاً، يتعين على سيتين العمل على تحسين الحالة النفسية للاعبيه.

4- إطلاق العنان لأسلوب هجومي: تعيين سيتين بلسم جراح الجماهير الراغبة في أداء أفضل، وربما لاعبي «بلاوجرانا» الذين سئموا من الأداء المتضعضع تحت إشراف فالفيردي.

وألقى الأداء الهجومي السلس في أيام المدرب السابق بيب جوارديولا بثقله بعد الفترة التي قاد فيها النادي إلى أمجاد محلية، وقارية، وعالمية. لكن مع تواجد ميسي، جريزمان، الفرنسي عثمان ديمبيلي، جوردي ألبا، الهولندي فرنكي دي يونج والبرازيلي آرثر، لا تخلو تشكيلة برشلونة من المواهب، وسيكون سيتين سعيداً للزج بهم ضمن عقيدته الهجومية.

منح الشبان الفرصة: يملك سيتين سمعة منح الشبان الفرصة، وسيجتمع مجدداً مع جونيور فيربو القادم إلى برشلونة بعد تألقه تحت إشراف سيتين في ريال بيتيس.

وقد تلاشى ظهور المهاجم أنسو فاتي من غينيا بيساو بعد صعوده الصاروخي مطلع الموسم، فيما تعثر تقدم لاعب الوسط ريكي بويج وأعير الثنائي لاعب الوسط كارليس ألينيا، والظهير جوان ميراندا.

وتبدو الإمكانات كبيرة في أكاديمية النادي، لكن على سيتين التحلي بالشجاعة للعثور على مواهبها وترفيعها إلى الفريق الأول.