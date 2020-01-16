الشحي: المضمار الأصفر يعانق عشاقه قريباً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

كشف المهندس محمد سعيد الشحي مدير عام مكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ومدير سباقات واسطبلات «جبل علي»، أن مضمار جبل علي أصبح جاهزاً لاستقبال السباقات، وذلك بشهادة خبراء عالميين ومحليين في الأرضية.

وأكد الشحي أن المضمار سيكون جاهزاً رسمياً قريباً، وهناك سباق تجريبي في الأسبوع المقبل، متمنياً أن ينال «التراك» الرملي الجديد للمضمار الأصفر إعجاب هيئة الإمارات لسباق الخيل، ولاسيما أن خبراء من خارج الإمارات ومن بينهم خبير عالمي أمريكي اطلعوا على الأرضية وأكدوا جاهزيتها.

ويقترب مضمار جبل علي من العودة إلى نشاطه المعتاد وتكملة السباقات الخمسة المتبقية من موسمه، وذلك بعد استكمال الأعمال في أرضيته.

والزائر للمضمار العائلي والأكثر شعبية هذه الأيام يلحظ حجم العمل الكبير الذي قام به مسؤولو مضمار جبل علي لتنفيذ توصيات هيئة الإمارات لسباق الخيل بخصوص «التراك» الرملي للمضمار الأصفر.

وأكمل الشحي: نشكر هيئة الإمارات على توجيهاتها، وهي دائماً توجهنا نحو الطريق السليم، كما نشكر الرعاة وجماهيرنا الوفية وكل عشاق المضمار الأصفر الذين تواصلوا معنا، والملاك والمدربين الذين تفهموا الوضع بعد توقف السباقات في المضمار، لكن، نحن كنا نسعى لأن تكون معايير السلامة في أفضل حالة، وهذا ما وصلنا إليه وسيلمسه الجميع على أرض الواقع قريباً.