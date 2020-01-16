اختبارات لياقة «قضاة الملاعب».. 100%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الفترة الثانية لاختبارات اللياقة البدنية ل «قضاة الملاعب» للموسم الرياضي 2019-2020، والتي نظمتها إدارة الحكام على مدار 3 أيام في نادي ضباط شرطة الشارقة بمشاركة 184 حكماً من حكام الفريق الأول والمجموعة الثانية والمراحل السنية والمستجدين.

وشهد ختام الاختبارات البدنية اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وعلي حمد البدواوي، عضو اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام، حمد حسن بن حنيفة، عوض مسري الظاهري، وإبراهيم محمد المهيري، أعضاء اللجنة، وأحمد يعقوب فني مُقيِمي ومحاضري الحكام.

وكرَم علي حمد البدواوي، اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، بإهدائه الشعار التذكاري لاتحاد الكرة، ناقلاً لقيادة شرطة الشارقة، تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعضاء اللجنة الانتقالية، مثمناً مبادرة وتوجيه قائد عام شرطة الشارقة، باستضافة نادي الضباط لاختبارات اللياقة البدنية لقضاة الملاعب.

وكانت اختبارات اللياقة البدنية في اليوم الأول، شهدت مشاركة حكام المجموعة الثالثة 100 حكم للمراحل السنية والمستجدين، أما اليوم الثاني، فشهد مشاركة 44 من حكام المجموعة الثانية، بينما شهد اليوم الختامي للاختبارات مشاركة 40 حكماً من المجموعة الأولى والتي تضم حكام الفريق الأول.

وأسفرت نتائج الاختبارات التي أشرف عليها حسن عبدالله، أحمد هلال مدربي اللياقة البدنية للحكام، ستيف بينت المدير الفني للحكام، صالح المرزوقي، عبدالواحد خاطر، سلطان ساحوه، وفريق العمل إدارة الحكام، عن توفيق ونجاح جميع حكام الفريق الأول وحكام المجموعة الثانية بنسبة 100%، بينما لم يوفق 12 حكماً من أصل 100 حكماً للمراحل السنية والمستجدين.