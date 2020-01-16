العـواني: فخورون باستضافة أقوى كلاسيكو عربي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:إبراهيم ربيع

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، رسمياً إقامة كأس السوبر المصري بين القطبين الأهلي والزمالك في أبوظبي في 20 فبراير/شباط المقبل، وذلك خلال توقيع الاتفاقية، أمس، بحضور عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري.

وقال الجانيني، إنه لم يتم الدخول في مفاوضات مع الإمارات لاستضافة السوبر المصري، معلقاً «مفيش أخ بيفاوض أخوه.. سعداء بلعب السوبر للمرة الرابعة في الإمارات».

وتابع الجنايني في المؤتمر الصحفي الذي أقيم لتوقيع عقود إقامة السوبر المصري بالإمارات: «توصلنا لاتفاق لإقامة مباراة السوبر في الإمارات.. اتعودنا من الإماراتيين في كل مرة يستضيفوا السوبر بيبقوا زي رفع الأثقال كل مرة بيزودوا الوزن.. إن شاء الله تخرج احتفالية تليق بالكرة المصرية بالتعاون مع شركة بريزنتيشن الراعي الرسمي».

من جهته، أعرب عارف العواني، عن استعداد أبوظبي لاستضافة أقوى كلاسيكو عربي وإفريقي يجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير/شباط المقبل، وتابع العواني في المؤتمر الصحفي لمباراة السوبر: «نحن في الإمارات سعداء باستضافة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك وأمامنا التحدي لخروج المباراة بشكل مميز بعد استضافة أكثر من سوبر في السنوات الماضية».

وأوضح العواني، أن هناك العديد من المفاجآت التي سيشهدها السوبر، لكن لن يتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء منها بشكل كامل، معرباً عن ثقته في خروج الحدث في أبهى صورة.

وحضر خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، ممثلاً عن القلعة الحمراء في مؤتمر السوبر، بينما حضر أحمد مرتضى منصور، ممثلاً عن الزمالك.. واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني، الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل، عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذاً لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة.

وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير/كانون الثاني الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم، ضم حسام الزناتي، منسق عام مباراة السوبر، وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد؛ حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي استادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبوظبي؛ حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني، أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي، الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير، بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلًا من 19 فبراير.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب، ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية «الفار» خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها لاحقاً.

ووعدت شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي بخروج مباراة السوبر بشكل يليق بسمعة مصر، وأن يكون امتداداً للظهور في المحافل المحلية والدولية بشكل مميز، كما كانت العادة في بطولتي أمم إفريقيا للكبار وتحت 23 سنة وتقديم حفل افتتاح وختام أبهر العالم، وهو ما أبرزته وسائل الإعلام المختلفة وقتها.