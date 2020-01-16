تفوق سعودي بحريني في ختام «خليجية فزاع للصقور»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف



أسدل الستار على منافسات الخليجيين في بطولة فزاع للصيد بالصقور «التلواح الرئيسية»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الموقع المخصص للبطولات في منطقة الروية بدبي، بعد أن شهدت مشاركة كبيرة من داخل وخارج الدولة في مختلف الفئات، وشهد اليوم الأخير 6 أشواط في مختلف الفئات وكانت المنافسة كبيرة على الصدارة وتقاسمها السعوديون والبحرينيون والعمانيون.

وفاز بالشوط الأول الرئيسي جير تبع فرخ، السعودي محمد بن فلاح الحمضاوي، عبر الطير «ديزرت»، وتصدر البحريني برغش محمد المنصوري المركزين الأول والثاني في الشوط الثاني الرئيسي جير تبع جرناس، عبر الطير «حرب» و«أسود»، وعاد البحريني برغش محمد المنصوري ليفرض سيطرته من جديد على الشوط الثالث الرئيسي لفئة جير شاهين فرخ بعدما فاز بالمركز الأول عن طريق «مذخور»، وضرب السعودي أمين بن عبدالله الملاح موعداً مع الصدارة في الشوط الرابع لفئة جير شاهين جرناس، وسيطر على المركزين الأول والثاني عبر «إس 65» و«مطيع»، وذهب الشوط الخامس الرئيسي لفئة شاهين فرخ، إلى السعودية بعدما فاز ارميزان بن عبدالله الدوسري بالمركز الأول عبر الطير «عاصوف»، أما الشوط السادس لفئة شاهين جرناس، فقد جاء بحريني خالص بعدما فازوا بالمراكز السبعة الأولى، حيث فاز بالمركز الأول البحريني محمد عبدالوهاب الهاجري عبر «طوفان».