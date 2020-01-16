شباب الأهلي يرحب بإدراج الترايثلون ضمن أنشطته



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب نادي شباب الأهلي بالانضمام إلى أسرة جمعية الترايثلون، ليكون في مقدمة أندية دبي التي تشهر اللعبة ضمن أنشطتها، جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي بالممزر بحضور ماجد سلطان بن سليمان وماجد مصطفى أعضاء مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وخالد درويش مدير الصالات الرياضية ومحمد فكري محمود السكرتير الفني لقطاع الألعاب الرياضية ووفد جمعية الترايثلون الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الترايثلون وأعضاء مجلس الإدارة أسماء الجناحي وأحمد الشامسي والسكرتير الفني الحسن عقيلي.

جاء اللقاء إيجابياً وتم خلاله تقديم نبذة عن الترايثلون متضمنة فنيات اللعبة وطرق التدريب وكل المتطلبات التي تسهم في إعداد اللاعبين وتطويرهم، وأثنى خلاله أحمد الحاج على الدور الكبير الذي يقوم به نادي شباب الأهلي في دعم رياضة الإمارات، مشيداً بانضمام النادي لأسرة الترايثلون ليكون عضواً داعماً يسهم في تنشيط اللعبة على مستوى الدولة، ومؤكداً أن جمعية الترايثلون تقوم بجهود كبيرة لنشر اللعبة في أندية الدولة لزيادة قاعدتها بما يسهم في إيجاد الفرص الكفيلة بانتقاء العناصر الموهوبة التي تدعم المنتخب الوطني، كما أنها تسعى إلى ضم أكبر عدد من الأندية تمهيداً لتحويل الجمعية إلى اتحاد ضمن الاتحادات الرياضية في الدولة.

ونقل ماجد سلطان تحيات كل من اللواء محمد المري رئيس مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية وعبدالكريم الحاج أهلي المدير التنفيذي للنادي لوفد الجمعية وتوجيهاتهم بتقديم الدعم للجمعية وترحيبهم بانضمام شباب الأهلي لأسرة الترايثلون والإشادة بالدور المتميز والملموس الذي تقوم به جمعية الترايثلون لنشر اللعبة في الدولة، كما أشار ماجد سلطان إلى أن نادي شباب الأهلي سيشكل عقب إشهاره للعبة رسمياً فريقاً قوياً قادراً على المنافسة في مختلف البطولات وتحقيق مراكز المقدمة، وأكد مشاركة عدد من لاعبي النادي في ترايثلون رأس الخيمة الذي تشرف الجمعية على تنظيمه غداً الجمعة.

وأكد أحمد الشامسي عضو مجلس إدارة الجمعية، حرص الجمعية على نشر اللعبة في جميع إمارات الدولة من خلال إشهارها وضمها في الأندية الرياضية الأساسية، حيث تملك الأندية قاعدة جماهيرية كبيرة وهو ما يسهل من مهمة انتشار الترايثلون، وأعرب عن سعادته للحفاوة الكبيرة التي لقيها وفد الجمعية في نادي شباب الأهلي، مشيداً بالرغبة الصادقة بنشر الترايثلون في صفوف منتسبي النادي.