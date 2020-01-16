الشارقة يجرب لاعباً إيفوارياً أمام عجمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو يخوض الشارقة مباراة ودية أمام عجمان في الخامسة من مساء اليوم على الملعب الخارجي الأول في نادي الشارقة في سمنان.

وسيجرب الشارقة خلال مباراة اليوم لاعباً من كوت ديفوار من المنتظر أن يصل فجر اليوم بعد أن صرف النظر عن اللاعبين النيجيري والبرازيلي اللذين شاركا في مباراة مصفوت التي انتهت بفوز الشارقة 4-2.

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