عودة متوقعة لوليامسون الأسبوع المقبل









اسماء السيد - توقع نادي نيو أورليانز بيليكانز الأربعاء ان لاعبه الشاب زايون وليامسون الذي حالت الإصابة دون انطلاق مسيرته في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، سيكون قادرا على خوض المنافسات بدءا من الأربعاء المقبل.

وأمل ديفيد غريفين، نائب رئيس عمليات كرة السلة في النادي، في أن يتمكن وليامسون (19 عاما) من خوض مباراته الأولى في الدوري في 22 كانون الثاني/يناير، وذلك على أرضه ضد سان أنتونيو سبيرز.

وأوضح "بناء على تمارين اليوم (...) نأمل في أن نواصل تحضيره في التدريبات"، مضيفا "نأمل في ان يخوض تمارين أقسى بين 17 و19 (من الشهر الحالي). اذا سار كل شيء على ما يرام، وفي حال تم الحصول على الضوء الأخضر (من الفريق الطبي)، توقعنا هو أن يخوض مباراته الأولى في 22 الحالي ضد سان أنتونيو على أرضنا".

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وكان وليامسون الخيار الأول في "درافت" الموسم، ولاعب سابق في جامعة ديوك ينظر إليه على انه من المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر في اللعبة. لكن اللاعب الشاب لم يتمكن من خوض أي مباراة رسمية في الدوري، اذ تعرض قبل أيام من انطلاقه لإصابة في الركبة اليمنى خلال مباراة تحضيرية ضد سان أنتونيو في 13 تشرين الأول/أكتوبر، ساهم خلالها بفوز فريقه 123-114 بتسجيله 22 نقطة مع 10 متابعات.

وخضع وليامسون لعملية جراحية لمعالجة الإصابة، وعاد الى التمارين على أرض الملعب مع فريقه في الأسبوع الماضي.

وخلال المباريات الأربع التحضيرية التي خاضها، قدم وليامسون لمحات من مستواه، وحقق معدلات بلغت 23,3 نقطة و6,5 متابعات في المباراة الواحدة، مع نسبة نجاح في التسجيل بلغت 71,4 بالمئة.