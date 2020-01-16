سان جرمان يعزز صدارته برباعية في مرمى موناكو









اسماء السيد - رد باريس سان جرمان بقسوة على مضيفه موناكو في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأربعاء، وأسقطه في عقر داره بنتيجة 4-1 بعد ثلاثة أيام على تعادل مثير بينهما.

وتعادل الفريقان 3-3 في المرحلة العشرين الأحد، لكن سيناريو الأربعاء جاء معاكسا وشهد تفوق نادي العاصمة على الفريق الذي حرمه تحقيق سلسلة من سبعة ألقاب متتالية في "ليغ 1"، بتتويجه بطلا في 2017.

وابتعد فريق المدرب الألماني توماس توخل في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن مرسيليا الثاني بعد فوزه السادس عشر هذا الموسم، فيما تجمد رصيد موناكو عند 29 نقطة في المركز التاسع.

وقال توخل "عدّلنا بعض التفاصيل مقارنة مع مباراة الأحد (...) كنا أفضل في إدارة المخاطر، وفي حالات خسارة الكرة، في ذهنية الضغط المضاد وإغلاق المساحات (...) هذا فوز مستحق".

وجاء الشوط الأول هجوميا من الطرفين لا سيما نادي العاصمة الذي أنهاه بتسع تسديدات على المرمى، رغم أن التهديد الأول جاء برأسية وسام بن يدير لصالح موناكو تصدى لها الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (4).

وكانت هذه الفرصة بمثابة انذار للضيوف الذين شنوا هجمات متتالية، فسدد الأرجنتيني أنخل دي ماريا كرة قوية بيسراه من خارج المنطقة كان بانجامان لوكونت لها في المرصاد (5)، قبل أن تمر تسديدة البرازيلي نيمار من ركلة حرة بعيدة المدى بمحاذاة القائم الايمن (17).

وواصل سان جرمان ضغطه ومرر كيليان مبابي كرة لنيمار الذي تابعها خلفية بكعب رجله من مسافة قريبة، تصدى لها لوكونت بقدمه (18).

وأثمرت جهود الضيوف هدفا لمبابي بعد تمريرة طويلة من دي ماريا، فانطلق بها الى داخل المنطقة وأسكنها زاحفة في الشباك (24).

وحاول موناكو الرد عبر البرتغالي غيلسون مارتينز الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة الا ان نافاس أثبت معدنه مجددا متصديا للكرة (28)، قبل أن يتصدى لوكونت بعد ثوان لمحاولة أخرى من مبابي.

وظن الدولي الفرنسي المتوج بطلا للعالم مع منتخب بلاده عام 2018 في روسيا، أنه سجل الهدف الثاني عندما تابع عرضية دي ماريا عن الجهة اليمنى، لكن الحكم أشار الى وجود تسلل (31).

ودخل سان جرمان الاستراحة متقدما بهدفين بعدما حصل لايفان كورزاوا على ركلة جزاء اثر عرقلة من القائد البولندي كاميل غليك، ترجمها نيمار بنجاح (45+2).

وتراجعت الفرص في الشوط الثاني، وأتت أخطرها لموناكو في الدقيقة 67 بعدما وصلت الكرة الى السنغالي كيتا بالدي داخل المنطقة سددها قوية حيث كان لها نافاس في المرصاد قبل أن يشير الحكم لوضعية تسلل.

وجاء الهدف الثالث لسان جرمان عبر الإسباني بابلو سارابيا بعد تمريرة من الإيطالي ماركو فيراتي، أسكنها شباك لوكونت حيث رفع الحكم رايته مشيرا الى تسلل، قبل ان تلغي تقنية الفيديو "في ايه آر" قراره (72).

وقلص موناكو الفارق عندما رفع تييمويه باكايوكو الكرة من ركلة حرة، أخطأ نافاس في التعامل معها، لتتابع طريقها نحو الشباك (87).

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وبينما تقدم لاعبو نادي الإمارة الجنوبية في محاولة لتقليص الفارق بشكل إضافي، استغل سان جرمان هجمة مرتدة لتسجيل الرابع بتوقيع مبابي على الجهة اليسرى داخل المنطقة بعد تمريرة من نيمار (90+1)

- رين يقلص االفارق مع مرسيليا -

وبينما ابتعد سان جرمان بشكل إضافي في الصدارة، قلص رين الثالث الفارق مع مرسيليا، واستعاد عافيته لتحقيق فوز بهدف نظيف على مضيفه نيم في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية عشرة.

وعوض رين خسارته مباراته الأولى في العام الجديد في الدوري أمام مرسيليا الجمعة في المرحلة 20، وقلص الفارق معه الى خمس نقاط.

وحقق رين فوزه الحادي عشر هذا الموسم، وأتى بهدف أدريان أونو (64).

وغابت الفرص الخطرة عن الشوط الأول، ولم يسدد أي طرف بين الخشبات الثلاث. وأتيحت الفرصة لرين ليخرج متقدما عند الاستراحة، الا أن تسديدة مبايي نيانغ القوية من مشارف المنطقة علت العارضة (36).

ودخل رين بإصرار أكبر الى الشوط الثاني وهدد عن طريق الظهير الأيمن المالي أماري تراوري الذي توغل داخل الجهة اليمنى من منطقة الجزاء وسدد كرة زاحفة نحو المرمى تصدى لها الحارس بول برناردوني (60).

وصمد نيم حتى منتصف الشوط الثاني عندما خسر الكرة في خط الوسط فانطلق الضيوف في هجمة مرتدة. ورفع فلافيان تي كرة رائعة في العمق خلف المدافعين، حاول المدافع بابلو مارتينيز تشتيتها الا انها تهيأت أمام أدريان أونو الذي تابعها بيسراه "على الطاير" في الشباك (64).

وأتيحت الفرصة للبرازيلي رافينيا لاراحة زملائه ومضاعفة النتيجة عندما وصلته كرة طويلة متقنة من خلف المدافعين على الجهة اليسرى، انطلق بها الى داخل المنطقة مسددا بيسراه في الشباك الخارجية (84).

وتجمد رصيد نيم عند 15 نقطة في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

الى ذلك، خرج رينس ومضيفه أميان متعادلين 1-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة.

افتتح السويسري ديريك موتيزا النتيجة للضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1)، فيما حقق السنغالي موسا كوناتي التعادل عندما تابع ركلة جزاء تصدى لها الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش (54).

ورفع رينس رصيده الى 29 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي أميان في المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

ملخص مباراة باريس سان جرمان وموناكو: