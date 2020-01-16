التعادل يحسم لقاء الاتحاد وأولمبيك آسفي في بطولة الأندية العربية









اسماء السيد - حسم التعادل بنتيجة 1-1 المباراة التي جمعت الاتحاد السعودي وضيفه أولمبيك آسفي المغربي الأربعاء في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة الأندية العربية في كرة القدم، على ملعب مدينة الملك عبدالله في جدة.

وأنهى آسفي الشوط الأول متقدماً بهدف أيوب الكعداوي (28) وفي مطلع الشوط الثاني عدل الاتحاد النتيجة بهدف عبدالإله المالكي (47).

ويلتقي الفريقان إيابا في 15 شباط/فبراير المقبل.

وعلى رغم الأفضلية النسبية للاتحاد خلال الشوط الأول، إلا أن هجماته لم تشكل خطورة، بينما نجح الضيف المغربي في افتتاح التسجيل من أول هجمة عندما استغل أيوب الكعداوي كرة عرضية، لعبها قوية على يمين الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي (28).

وكاد الاتحاد أن يعادل النتيجة عندما تجاوز البرازيلي رومارينيو دا سيلفا أكثر من مدافع قبل أن يصوب كرة قوية تصدى لها مختار مجيد (33).

Advertisements

وقبل أقل من دقيقتين على انطلاق الشوط الثاني، أدرك الاتحاد التعادل عندما ارتقى المالكي لكرة عرضية ولعبها برأسه على يمين مجيد (47).

وتهيأت للاتحاد فرصة إضافة هدف ثان ولكن هارون كمارا لعب الكرة سهلة بين يدي الحارس المغربي (54).

وواصل الاتحاد مسلسل إهدار الفرص السهلة عندما واجه رومارينيو الحارس المغربي ولعب الكرة بعيداً عن المرمى (65). وفي الدقيقة الأخيرة تألق الحارس المغربي بإبعاد كرة مهند الشنقيطي القوية.

ملخص المباراة: