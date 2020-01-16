هدف أول لكهربا مع الأهلي في اكتساح طنطا وفوز ثالث تواليا للزمالك









اسماء السيد - عزز الأهلي بدايته المثالية في الدوري المصري لكرة القدم، وحقق فوزه الحادي عشر تواليا هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه طنطا 5-صفر الأربعاء في المرحلة الحادية عشرة التي شهدت فوز الزمالك على الجونة بثنائية نظيفة.

وجاءت أهداف الأهلي عن طريق حسين الشحات (11) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (79 و90+1) مفتتحا سجله مع النادي الذي انضم الى صفوفه الشهر الماضي، وأحمد الشيخ (80) ومروان محسن (89).

ورفع الأهلي رصيده الى 33 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد طنطا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وفرض الأهلي سيطرته على المباراة على رغم آثار التعب على لاعبيه الذين عادوا الإثنين الى القاهرة من زيمبابوي بعد التعادل مع المضيف بلاتينيوم 1-1 السبت في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وجاء الهدف الأهلاوي الأول بعد ركلة جزاء حصل عليها النادي الأحمر إثر عرقلة على أحمد الشيخ، انبرى لها حسين الشحات وسددها لترتد من الحارس علي فرج، فتابعها اللاعب نفسه في الشباك المرمى (11).

وبعد شوط أول دون فرص تذكر، نشط لاعبو طنطا في الشوط الثاني، وبادلوا الأهلي الهجمات لكن دون فعالية على مرمى محمد الشناوي.

وانتظر الأهلي الدقائق الأخيرة لتسجيل أربعة أهداف في ظل تراجع بدني للضيوف. ونجح البديل كهربا في إحراز أول هدف له بقميص الأهلي منذ انضمامه الى صفوفه منتصف كانون الأول/ديسمبر بعقد انتقال حر.

وجاء الهدف في الدقيقة 79، عندما استغل اللاعب ارباكا دفاعيا في منطقة طنطا، قبل أن يسدد على يمين علي فرج.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثالث (80) بعد عرضية من التونسي علي معلول، قبل أن يأتي الرابع عبر مروان محسن إثر تبادل للكرة مع كهربا الذي سجل بدوره الهدف الخامس مع تبادل مع عمرو السولية.

- فوز ثالث تواليا للزمالك -

من جهته، واصل الغريم الزمالك سلسلة عروضه القوية وحقق فوزه الثالث تواليا، وذلك بثنائية نظيفة على حساب مضيفه الجونة.

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وحقق الزمالك ثلاثة انتصارات وتعادلين في آخر خمس مباريات.

وأتى هدفا الزمالك عبر محمود عبد الرازق "شيكابالا" (15) والمغربي محمد أو ناجم (55)، ليرفعا رصيد فريقهما الى 24 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الجونة عند 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتبادل الفريقان السرعة والاستحواذ في الشوط الأول، الى ان تمكن شيكابالا سريعا من وضع فريقه في المقدمة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لمرمى محمود الغرباوي.

وأنقذ حارس الزمالك محمد أبو جبل فريقه من فرصة خطرة بتصديه لتسديدة عمرو عبد الفتاح "عموري" قبل ان تتخطى خط المرمى (45).

ونجح أو ناجم مطلع الشوط الثاني في تعزيز التقدم بتسديدة قوية مرت على يمين الغرباوي (55).

وحرمت العارضة المضيف هدفا بإبعادها رأسية البديل اسلام محارب (69).

ملخص مباراة الاهلي و طنطا:

أهداف مباراة الزمالك والجونة: