شكرا لقرائتكم خبر عن "لم ينتظر طويلاً للتهديف".. صفحة الأهلى تختار كهربا نسر المباراة.. والنجم يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حساب النادى الأهلى على تويتر النجم محمود كهربا نسر المباراة، حيث تألق أمس وسجل هدفين وصناعته هدفا ضمن 5 أهداف فاز بها المارد الأحمر على نظيره طنطا، خلال المباراة التى جمعتهما أمس الأربعاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى.

النادى الأهلى عبر تويتر، نشر صورة للنجم محمود كهربا، وعلق قائلاً: "لم ينتظر طويلاً للتهديف، نسر المباراة لاعبنا محمود كهربا هدفين واسيست"، ورد النجم محمود كهربا: "نى نى نى.. الحمد لله".

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كهربا

وكان قد شارك كل من هاشتاج "كهربا" و"الفولت العالى" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وقال أمير: "شوفتوا كهربا عمل إيه يا ولاد عمل ايه يعنى بيقولك ده صفقة فاشلة أم نازل جيب هدفين وعمل اسيست الفولت العالى"، وكتبت آخر: "كهربا الفولت العالى.. أوعى الأهلى يا عم الحاج.. محتاجين نظبط بس فى أفريقيا إن شاء الله"، أضاف هيثم الوكيل: "أخيرا الفولت العالى نور أوى وبزيادة مبروك كهرباء ومزيد من الأهداف يارب".

وواصل فريق النادي الأهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلى.

سجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.