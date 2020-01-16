شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يختتم معسكر مصر الجديدة اليوم قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس المنتخب الوطنى لكرة الصالات، بقيادة هشام صالح، تدريباته اليومية خلال معسكره المقام بأحد فنادق مصر الجديدة، استعدادا للسفر إلى المغرب والمشاركة فى نهائيات بطولة الامم الافريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بليتوانيا خلال الفترة من 27 يناير وحتى 7 فبراير 2020.

ويضم المعسكر الحالى 16 لاعبا وسيتم استبعاد لاعبيّن خلال المعسكر الاخير الذى ينطلق يوم 20 يناير الجارى، ويستمر حتى موعد السفر الى المغرب للمشاركة فى البطولة تحت شعار الطريق إلى كأس العالم.

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد يوميًا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى وأكدت أنها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الأيام الماضية بعد أن رفعوا شعار الطريق إلى كأس العالم.

وكان المنتخب المصري لكرة الصالات قد فاز علي نظيره السعودى بستة أهداف مقابل هدفين ضمن سلسلة المباريات الودية التي جمعتهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية بالمغرب في يناير القادم.

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وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد علي مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تالق خالد مارادونا بتسجيله 4 أهداف كما أحرز إبراهيم بوجيي هدفين.

وحرص ناصر السعدي رئيس لجنة كرة الصالات بالاتحاد السعودي لكرة القدم علي تكريم الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ورئيس البعثة علي هامش اللقاء الودي بين المنتخبين المصري والسعودي.

وأكد هشام صالح المدير الفني سعادته بالفوز علي المنتخب السعودي بنتيجه كبيرة مؤكدًا رضاه علىي مستوي اللاعبين خاصة اللاعبين المنضمين حديثا للمنتخب في ظل غياب أكثر من عنصر أساسي بالفريق