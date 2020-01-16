شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. مروان محسن 3 مباريات = 4 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر احتفالا بالمهاجم مروان محسن عقب أحرازة هدف اليوم فى فوز الاحمر على طنطا بالدورى المصرى .

حيث تمكن من فى أخر 3 مباريات مشاركة مع فريق الأهلى من أحراز 4 أهداف والتى جاءت هدف فى مباراة طنطا و هدف فى بلاتنيوم الزيمبابوى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا وهدفين فى مباراة نادى مصر .

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واصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.



