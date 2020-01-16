كهربا نسر مباراة الاهلى وطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ، محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم الفريق نسرأ لمباراة الاحمر أمام طنطا فى بطولة الدورى المصرى ، وجاء التعليق كالتالى " لم ينتظر طويلاً للتهديف ، نسر المباراة لاعبنا محمود كهربا " . تمكن محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم فريق الاهلى من المساهمة فى فوز الإحمر على طنطا فى بطولة الدورى المصرى حيث أحراز هدفين و قام بصناعة هدف لزميلة مروان محسن حيث أكتفى بقضاء 34 يوما فقط من الانضمام الى القلعة الحمراء لاظهار أمكانياته . وواصل فريق النادي الاهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادي عشر على التوالي بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، بإستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدوري وتألق كهربا في اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي. سجل خماسية الاهلي ، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز في 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر. Advertisements وتصدر فريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 33 نقطة ومن تحقيق الفوز فى 11 مباراة متتالية . ولعب الاهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوي ، محمود متولي ، رامي ربيعة ، ياسر أبراهيم ، على معلول ، عمرو السولية ، حسين الشحات ، محمد مجدي قفشة ،أحمد الشيخ ، محمد هاني وجوينور أجاي.

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